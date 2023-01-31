Стало известно, сколько заработает «Барселона» на продаже Бельерина

Лиссабонский «Спортинг» близок к покупке правого защитника «Барселоны» Эктора Бельерина.

Как уже сообщили авторитетные источники, стороны крайне близки к полному согласию по условиям трансфера испанца. Согласно сведениям издания Cope, продажа Бельерина принесёт «Барселоне» порядка 1-2 млн евро фиксированных выплат, также каталонский гранд сможет рассчитывать на бонусы, которые будут зависеть от выступлений 27-летнего игрока в «Спортинге».

За неполные полгода в составе «Барселоны» Эктор Бельерин принял участие лишь в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.