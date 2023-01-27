Порро подпишет контракт с «Тоттенхэмом» на пять с половиной лет

Стали известны новые подробности уже почти свершившегося трансфера 23-летнего защитника Педро Порро из лиссабонского «Спортинга» в «Тоттенхэм». Молодой испанец подпишет контракт со «шпорами» на пять с половиной лет, рапортует известный инсайдер в мире футбола Фабрицио Романо.

«Обе стороны уверены в будущем трансфере», - отмечает Романо.

Ранее сообщалось, что сумма отступных Порро в контракте со «Спортингом» - 45 млн евро. Португальцы рассчитывают, что «Тоттенхэм» заплатит в казну клуба эту сумму.

На счету Порро в текущем сезоне 25 матчей во всех турнирах за «Спортинг», испанец – железный игрок старта. Более того, на его счету три забитых гола и целых 11 ассистов.