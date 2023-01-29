«Порту» завоевал Кубок лиги, обыграв в финале «Спортинг»

В финале Кубка лиги Португалии сошлись грозные «Спортинг» и «Порту». Часто бывает, что быстрый гол делает игру более интересной, но в нашем случае результативный удар в девятку из-за пределов штрафной от Стивена Эуштакиу на 10-й минуте привел к тому, что «драконы» начали играть на удержание результата и преуспели в этом, отбив множество атак противника. На 72-й минуте у «Спортинга» случилось удаление Жуана Паулинью, а под конец соперник отличился снова, Иван Маркано поставил точку, замкнув передачу на пустые ворота от Пепе Акино.

В итоге 2:0, «Порту» берет ценный трофей.