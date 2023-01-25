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«Тоттенхэм» решился выплатить требуемые 45 млн евро за защитника «Спортинга»

25 Января 2023 • 02:18 Комментировать
Спортинг Л
...
Брага
02.02 00:15

Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Педро Порро находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм».

Лондонцы ранее не были готовы активировать пункт отступных, прописанный в контракте испанца, и предлагали «Спортингу» менее выгодные условия, с чем португальский гранд не соглашался. По информации Correio da Manha, теперь «Тоттенхэм» решил прекратить торги и выплатить 45 млн евро, на которых настаивал «Спортинг». Сам игрок уже согласовал со «шпорами» долгосрочный контракт.

Педро Порро ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 23-летний латераль провёл 24 матча за «Спортинг», отметившись тремя голами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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