Порро заключил долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом»

Правый защитник «Спортинга» Педро Порро продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Лондонский клуб согласовал сделку вчера, а сегодня, как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, испанский футболист заключил со «шпорами» трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года. Трансфер будет подтверждён официально в ближайшее время.

Педро Порро провёл 26 матчей за лиссабонский «Спортинг» в текущей кампании, трижды поразив ворота соперников и 11 раз ассистировав товарищам по команде. Ранее 23-летний латераль представлял «Манчестер Сити», который покинул в июле прошлого года.