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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Спортинг» арендовал Бельерина у «Барселоны» официально

01 Февраля 2023 • 01:40 Комментировать
Бетис
...
Барселона
1 5.00 X 4.00 2 1.68
Через 20 ч. 39 мин.

Правый защитник «Барселоны» Эктор Бельерин арендован «Спортингом», о чём сообщила пресс-служба португальского клуба.

27-летний футболист будет выступать за лиссабонцев до конца текущего сезона. Ранее инсайдеры заявляли о том, что испанец покинет «Барселону» на постоянной основе, однако клубы договорились об аренде.

Эктор Бельерин провёл семь матчей за «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне. С 2011 по 2022 год он принадлежал лондонскому «Арсеналу», за который отыграл 239 поединков.

Лиссабонский «Спортинг» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии после 17 туров.

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