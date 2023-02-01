Правый защитник «Барселоны» Эктор Бельерин арендован «Спортингом», о чём сообщила пресс-служба португальского клуба.

27-летний футболист будет выступать за лиссабонцев до конца текущего сезона. Ранее инсайдеры заявляли о том, что испанец покинет «Барселону» на постоянной основе, однако клубы договорились об аренде.

Эктор Бельерин провёл семь матчей за «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне. С 2011 по 2022 год он принадлежал лондонскому «Арсеналу», за который отыграл 239 поединков.

Лиссабонский «Спортинг» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии после 17 туров.