Порро станет игроком «Тоттенхэма» в течение двух суток

Правый защитник «Спортинга» Педро Порро, как ожидается, скоро будет представлен в качестве новичка «Тоттенхэма».

Об интересе «шпор» к 23-летнему футболисту известно не первую неделю, а сам испанец уже договорился с клубом об условиях контракта. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас «Спортинг» и «Тоттенхэм» крайне близки к полному согласованию всех нюансов сделки. Обе стороны считают, что трансфер может быть оформлен в течение 24-48 часов.

Сумма отступных в контракте Педро Порро со «Спортингом» – 45 млн евро, и именно столько лиссабонцы запрашивали за своего латераля.