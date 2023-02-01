Правый защитник Педро Порро перебрался из лиссабонского «Спортинга» в «Тоттенхэм».

23-летний футболист будет выступать за «шпор» на правах аренды до конца сезона с обязательством последующего выкупа, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Согласно сведениям Sky Sports, стоимость полноценного трансфера испанца составит порядка 45 млн евро.

Педро Порро принадлежал «Спортингу» с лета прошлого года после перехода из «Манчестер Сити» за 8,5 млн евро. В активе латераля три забитых мяча и 11 результативных передач в 26 поединках за лиссабонцев во всех турнирах текущей кампании.