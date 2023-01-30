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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Барселона» продаст Бельерина в «Спортинг»

30 Января 2023 • 23:59 Комментировать
Бетис
...
Барселона
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01.02 23:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о скором переходе Эктора Бельерина в «Спортинг».

В лиссабонском клубе 27-летний правый защитник должен заменить Педро Порро, который вот-вот будет продан в «Тоттенхэм». По информации Романо, Бельерин перейдёт в «Спортинг» на постоянной основе, а не на правах аренды, как предполагалось ранее. «Барселона» получит процент от будущей перепродажи испанца. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

Эктор Бельерин перешёл в «Барселону» летом 2022 года из лондонского «Арсенала», но так и не закрепился в основном составе, появившись на поле лишь семь раз.

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Барселона Спортинг Лиссабон Эктор Бельерин Трансферы футбола - зима 2023
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