Романо: «Барселона» продаст Бельерина в «Спортинг»

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о скором переходе Эктора Бельерина в «Спортинг».

В лиссабонском клубе 27-летний правый защитник должен заменить Педро Порро, который вот-вот будет продан в «Тоттенхэм». По информации Романо, Бельерин перейдёт в «Спортинг» на постоянной основе, а не на правах аренды, как предполагалось ранее. «Барселона» получит процент от будущей перепродажи испанца. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

Эктор Бельерин перешёл в «Барселону» летом 2022 года из лондонского «Арсенала», но так и не закрепился в основном составе, появившись на поле лишь семь раз.