Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Спортинг» изменил условия сделки по трансферу Порро в «Тоттенхэм», сделка может сорваться

30 Января 2023 • 13:07 Комментировать
Спортинг Л
...
Брага
1 1.95 X 3.70 2 3.75
02.02 00:15

Лиссабонский «Спортинг» может сорвать переход своего правого защитника Педро Порро в лондонский «Тоттенхэм». 23-летний испанец уже успел попрощаться с болельщиками и вылететь на медосмотр, но перед подписанием документов португальский клуб решил изменить условия сделки.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, хоть сделка и может сорваться, стороны сегодня постараются достичь компромисса. Ранее сумма трансфера оценивалась в 45 миллионов евро – именно эта цена была прописана в контракте Порро со «Спортингом» в виде отступных.

Напомним, Порро ранее числился в составе «Манчестер Сити», но так и не смог дебютировать за «горожан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПОРТИНГ Л БРАГА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
14:16 · Англия. Премьер-лига
Источник: Сегодняшний день станет решающим в переговорах «Челси» и «Бенфики» по Фернандесу
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» тоже заинтересован в трансфере Энцо Фернандеса
13:11 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва готов выслушать предложение «Челси» - журналист
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» изменил условия сделки по трансферу Порро в «Тоттенхэм», сделка может сорваться
12:59 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» нашёл звёздного форварда на замену Кейну
11:33 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» отреагировали на слова Гвардиолы о желании возглавить «Барселону»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продвинулся в переговорах по Фернандесу
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к покупке испанца за 45 млн евро
08:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Линделофу
08:26 · Англия. Кубок Англии
Каземиро: «Для меня очень важно забивать за «МЮ»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ поборются за Гендузи
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и ещё три клуба заинтересованы в Лукаку 3
07:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к продлению звёздного нападающего
01:29 · Англия. Премьер-лига
Шелви стал футболистом «Ноттингема»
29 Января
23:31 · Англия. Премьер-лига
Фелипе Аугусто может стать игроком «Ноттингема» слухи
Все новости
Рекомендуем