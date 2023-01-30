«Спортинг» изменил условия сделки по трансферу Порро в «Тоттенхэм», сделка может сорваться

Лиссабонский «Спортинг» может сорвать переход своего правого защитника Педро Порро в лондонский «Тоттенхэм». 23-летний испанец уже успел попрощаться с болельщиками и вылететь на медосмотр, но перед подписанием документов португальский клуб решил изменить условия сделки.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, хоть сделка и может сорваться, стороны сегодня постараются достичь компромисса. Ранее сумма трансфера оценивалась в 45 миллионов евро – именно эта цена была прописана в контракте Порро со «Спортингом» в виде отступных.

Напомним, Порро ранее числился в составе «Манчестер Сити», но так и не смог дебютировать за «горожан».