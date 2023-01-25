Сегодня состоятся ключевые переговоры «Тоттенхэма» и «Спортинга» по трансферу Порро

Бывший футболист «Манчестер Сити» Педро Порро уже очень скоро может перейти в другой клуб из Английской премьер-лиги. Защитник лиссабонского «Спортинга» вполне может оказаться в лондонском «Тоттенхэме».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, сегодня состоятся ключевые переговоры между клубами. Сам футболист уже недели назад согласовал с «Тоттенхэмом» условия личного контракта.

Ранее «шпоры» предложили за игрока 38 миллионов евро + одного из своих футболистов, которые не входят в планы руководства. Сумма отступных в контракте 23-летнего Порро составляет 45 миллионов евро.