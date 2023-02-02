«Манчестер Сити» вряд ли подпишет Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не входит в число приоритетных целей «Манчестер Сити» на лето.

Ожидается, что по окончании текущего сезона за 24-летнего футболиста сборной Англии развернётся серьёзная борьба на трансферном рынке. Среди претендентов на него фигурируют «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако «горожане» – далеко не фавориты гонки, докладывает инсайдер Давид Орнштейн. По его мнению, шансы манчестерского клуба на подписание звезды «молотобойцев» довольно невелики.

Трансферная стоимость Деклана Райса оценивается экспертами портала Transfermarkt в 80 млн евро.