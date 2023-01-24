Кейн вряд ли перейдёт в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с высокой вероятностью останется в Англии на следующий сезон.

Мюнхенский гранд называется претендентом на лидера «шпор» ещё с прошлого лета. По ходу сезона, если верить различным ресурсам, представители клуба связывались с окружением игрока, пока тот размышлял над своим будущим. По данным Sky Sports, несмотря на постоянные слухи, шансы «Баварии» на подписание Кейна следующим летом довольно невелики.

Среди претендентов на 29-летнего англичанина также фигурирует «Манчестер Юнайтед». Контракт форварда с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года, но в клубе рассчитывают продлить договор.