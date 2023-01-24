«Бавария» продолжает платить Нойеру зарплату в полном объёме, несмотря на травму

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжит получать зарплату во время восстановления после тяжёлой травмы.

После чемпионата мира в Катаре 36-летний капитан мюнхенцев сломал ногу, катаясь на лыжах. Лидер команды Юлиана Нагельсманна выбыл из строя до лета, однако клуб продолжит выплачивать ему зарплату в ближайшие месяцы. Как информирует журналист Кристиан Фальк, в контракте Нойера предусмотрен пункт, гарантирующий ему выплаты в течение четырёх месяцев после получения травмы, в то время как обычно в подобных случаях клуб обязан платить игрокам лишь на протяжении шести недель. Таким образом, вратарь заработает порядка 6,5 млн евро за четыре месяца вне футбола.