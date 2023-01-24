Форвард «Баварии» Мане приступил к беговым тренировкам

Травмированный форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане вернулся к беговым тренировкам, приятной новостью делится пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, из-за травмы малоберцовой кости, которую Мане получил в ноябрьском матче против «Вердера» в рамках Бундеслиги, лидер сборной Сенегала пропустил чемпионат мира в Катаре. На турнире его сборная вышла в плей-офф. Мане в то же время прооперировали и он приступил к длительному курсу реабилитации.

Напомним, сенегалец перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года, в текущем сезоне у него уже 11 голов за мюнхенцев во всех клубных турнирах.