Лаймер скоро пройдёт медосмотр перед для летнего перехода в «Баварию»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер в скором времени должен пройти медосмотр в стане «Баварии» для летнего перехода в команду Юлиана Нагельсманна. Об этом в социальных сетях сообщил немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, переход австрийца в «Баварию» на правах свободного агента следующим летом уже сейчас можно считать свершившимся фактом. В связи с приходом Лаймера, «красную машину» может покинуть Марсель Забитцер, который ранее перешёл в команду как раз из «РБ Лейпцига» в 2021 году.

Напомним, Лаймер ранее был интересен клубам из Английской премьер-лиги. За австрийцем охотились «Ливерпуль» и лондонский «Челси».