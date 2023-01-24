Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер сменит клубную прописку после завершения сезона.

Мюнхценцы согласовали контракт с хавбеком «РБ Лейпцига» Конрадом Лаймером, который вступит в силу с июля. В связи с этим, по данным Kicker, клуб больше не рассчитывает на Забитцера, не всегда проходящего в стартовый состав команды в нынешней кампании. Ожидается, что 28-летний австриец будет выставлен на продажу летом.

Марсель Забитцер пополнил ряды «Баварии» в 2021 году, перебравшись из того же «РБ Лейпцига» за 15 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах команды Юлиана Нагельсманна, отметившись одним голом и одной результативной передачей.