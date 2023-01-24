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Забитцер покинет «Баварию» летом слухи

24 Января 2023 • 20:49 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
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Через 1 ч. 0 мин.

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер сменит клубную прописку после завершения сезона.

Мюнхценцы согласовали контракт с хавбеком «РБ Лейпцига» Конрадом Лаймером, который вступит в силу с июля. В связи с этим, по данным Kicker, клуб больше не рассчитывает на Забитцера, не всегда проходящего в стартовый состав команды в нынешней кампании. Ожидается, что 28-летний австриец будет выставлен на продажу летом.

Марсель Забитцер пополнил ряды «Баварии» в 2021 году, перебравшись из того же «РБ Лейпцига» за 15 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах команды Юлиана Нагельсманна, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Бавария Марсель Забитцер Конрад Лаймер трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ КЁЛЬН
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