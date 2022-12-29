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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тель: «Я очень много работал над собой, именно поэтому и оказался в «Баварии»

29 Декабря 2022 • 16:02 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
24.01 22:30

Молодой нападающий «Баварии» Матис Тель раскрыл секреты о том, как ему удалось перейти в команду Юлиана Нагельсманна. Напомним, француз оказался на «Альянц Арене» этим летом, перейдя из французского «Ренна».

«Я очень много работал над собой, именно поэтому и оказался в «Баварии». Находясь здесь, я понимаю, что мне нужно работать и учиться. Я усвоил этот урок ещё с самого детства. Моя семья всегда меня поддерживала, поэтому сегодня я живу в мечте», – заявил Тель в интервью Säbener 51.

Матис в нынешенм сезоне записал на свой счёт 3 гола в чемпионате Германии, несмотря на то, что является запасным футболистом «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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БАВАРИЯ КЁЛЬН
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