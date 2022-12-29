Тель: «Я очень много работал над собой, именно поэтому и оказался в «Баварии»

Молодой нападающий «Баварии» Матис Тель раскрыл секреты о том, как ему удалось перейти в команду Юлиана Нагельсманна. Напомним, француз оказался на «Альянц Арене» этим летом, перейдя из французского «Ренна».

«Я очень много работал над собой, именно поэтому и оказался в «Баварии». Находясь здесь, я понимаю, что мне нужно работать и учиться. Я усвоил этот урок ещё с самого детства. Моя семья всегда меня поддерживала, поэтому сегодня я живу в мечте», – заявил Тель в интервью Säbener 51.

Матис в нынешенм сезоне записал на свой счёт 3 гола в чемпионате Германии, несмотря на то, что является запасным футболистом «Баварии».