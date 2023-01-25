Киммих: «Мы снова пропустили со стандарта, это должно прекратиться»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал результат матча 17-го тура Бундеслиги против «Кёльна» (1:1).

27-летний футболист выразил разочарование в связи с тем, что мюнхенцы вновь пропустили со стандартного положения. По мнению Киммиха, такие голы уже стали для «Баварии» неприятной традицией.

«Нам нужно поговорить о первом тайме, особенно с точки зрения подхода и отношения. Мы снова пропустили гол после стандарта. Это часто случалось в первой половине сезона. Это должно прекратиться», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

Несмотря на потерю очков в прошедшей встрече, «Бавария» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая своего ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» на четыре очка. Свой следующий матч мюнхенцы проведут 28 января против «Айнтрахта». Начало — в 20:30 по московскому времени.