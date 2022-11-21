Мукоко не собирается в «Баварию», но поставил ультиматум дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко не намерен следовать совету Мануэля Нойера.

Соглашение 18-летнего футболиста со «шмелями» истекает уже следующим летом, что может сделать его лёгкой «добычей» для грандов европейского футбола. В «Боруссии» настроены удержать юное дарование, поэтому уже предложили ему обновлённый контракт. По информации Sky, Мукоко не вполне впечатлён предложенными условиями: он хочет зарабатывать не менее 6 млн в год вместо 5, а также надеется получить гарантию постоянной игровой практики на будущее. При этом игрок заверил, что не намерен переходить в мюнхенскую «Баварию», как ему советовал Мануэль Нойер.