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Нагельсманн: «Уверен, скоро «Бавария» вернётся на победный путь»

25 Января 2023 • 01:53 Комментировать
Бавария
1:1
Кёльн
окончен

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью в матче с «Кёльном» (1:1).

Мюнхенцы не лучшим образом стартовали в 2023 году: ранее действующие чемпионы не сумели одолеть «РБ Лейпциг» (1:1), а во вторник неожиданно оступились в домашней встрече с «Кёльном», избежав поражения на последних минутах.

«Мы заиграли лучше во втором тайме, что во многом связано с заменами, проведёнными в перерыве. «Кёльн» глубоко оборонялся и сильно усложнял нам задачу, но если бы мы сравняли счёт раньше, то соперникам пришлось бы очень нелегко.

Во втором тайме команда сыграла именно так, как требовалось. Уверен, мы вернёмся на победный путь, если продолжим в том же духе», – заявил в послематчевом интервью Нагесльманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Кёльн
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