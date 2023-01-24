Гравенберх не покинет «Баварию» в январе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх не покинет свою команду в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство немецкого клуба не намерено расставаться с нидерландцем.

Ранее сообщалось, что Гравенберх недоволен количеством игрового времени в первые полгода в составе Баварии. В нынешнем сезоне Райан провёл всего 177 минут в немецкой Бундеслиге. После перехода из амстердамского «Аякса» летом на правах свободного агента, нидерландец ожидал гораздо большего доверия от тренерского штаба «Баварии».

Отметим, что ранее в услугах Гравенберха был заинтересован «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа хотела арендовать хавбека до конца сезона.