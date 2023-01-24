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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гравенберх не покинет «Баварию» в январе

24 Января 2023 • 14:27 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
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Через 7 ч. 12 мин.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх не покинет свою команду в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство немецкого клуба не намерено расставаться с нидерландцем.

Ранее сообщалось, что Гравенберх недоволен количеством игрового времени в первые полгода в составе Баварии. В нынешнем сезоне Райан провёл всего 177 минут в немецкой Бундеслиге. После перехода из амстердамского «Аякса» летом на правах свободного агента, нидерландец ожидал гораздо большего доверия от тренерского штаба «Баварии».

Отметим, что ранее в услугах Гравенберха был заинтересован «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа хотела арендовать хавбека до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх Трансферы футбола - зима 2023
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БАВАРИЯ КЁЛЬН
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