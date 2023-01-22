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Салихамиджич высказался о перспективах Мюллера в «Баварии»

22 Января 2023 • 20:31 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1 1.20 X 7.50 2 11.00
24.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о текущем положении Томаса Мюллера в команде.

33-летний ветеран и давний лидер мюнхенцев больше не считается незаменимым в построениях Юлиана Нагельсманна, и в недавнем матче против «РБ Лейпцига» (1:1) Мюллер появился на поле лишь на 83-й минуте.

«Томас знает, какова текущая ситуация, и для «Баварии» такое положение дел совершенно нормально. Больше играет тот, кто хорошо проявляет себя. У нас работает принцип эффективности», – приводит Bild слова Салихамиджича.

Отыграв 16 матчей в нынешнем сезоне, Томас Мюллер стал автором трёх голов и шести результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Хасан Салихамиджич
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БАВАРИЯ КЁЛЬН
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