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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» лишь на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Кёльном»

25 Января 2023 • 00:28 Комментировать
Бавария
1:1
Кёльн
окончен

«Бавария» встретилась с «Кёльном» в матче 17-го тура чемпионата Германии и неожиданно потеряла очки. Чемпионы не смогли обыграть «РБ Лейпциг» на прошлой неделе, а сегодня едва не уступили «козлам», которые на рестарте сезона забили семь мячей в ворота «Вердера».

На четвертой минуте гости подали угловой, и на дальней штанге Эльес Схири внес мяч в сетку - 0:1. Это был единственный удар по воротам «Баварии», которая проснулась лишь после накачки тренера в перерыве. Маттейс де Лигт издали бил под планку - парировано. Райан Гравенберх тут же попал в стойку после еще одной дальней попытки. Кингсли Коман едва не поразил ближний угол, вратарь снова спас. В концовке Эрик Чупо-Мотинг оказался на острие и пробил в штангу, но вне игры к тому же. «Бавария» отыгралась на 90-й минуте, когда Йозуа Киммих ударом отчаяния с 30 метров попал под перекладину - 1:1.

«Кёльн» - десятый, «Бавария» - лидирует с запасом в четыре очка.

Протокол игры  
Бавария1:1Кёльн
  4'Схири Эльес (0:1)
(1:1) Киммих Йозуа90'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсДэвис Альфонсо 82' (Тель Матис ( 82') Киммих ЙозуаГорецка Леон 46' (Гравенберх Райан ( 46') Сане ЛеройМусиала Джамал 68' (Мюллер Томас ( 68') Гнабри Серж 46' (Коман Кингсли ( 46') Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Ваннер ПаульУльрайх СвенБлинд ДэйлиСтанишич ЙосипЗабитцер Марсель
Швебе МарвинШмиц БенноСольдо НиколаШабо ЮлианХектор ЙонасСхири ЭльесМайна Линтон 71' (Лемперте Тим ( 71') Гусенбашич Денис  12' 46' (Любичич Деян ( 46') Олесен Матиас 46' (Мартель Эрик ( 46') Кайнц Флориан 58' (Шиндлер Кингсли ( 58') Тиггес Штеффен 58' (Зельке Дейви ( 58')
Запасные: Elias BakatukandaJustin DiehlХорн ТимоАдамян Саркис
24 января. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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