«Бавария» лишь на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Кёльном»

«Бавария» встретилась с «Кёльном» в матче 17-го тура чемпионата Германии и неожиданно потеряла очки. Чемпионы не смогли обыграть «РБ Лейпциг» на прошлой неделе, а сегодня едва не уступили «козлам», которые на рестарте сезона забили семь мячей в ворота «Вердера».

На четвертой минуте гости подали угловой, и на дальней штанге Эльес Схири внес мяч в сетку - 0:1. Это был единственный удар по воротам «Баварии», которая проснулась лишь после накачки тренера в перерыве. Маттейс де Лигт издали бил под планку - парировано. Райан Гравенберх тут же попал в стойку после еще одной дальней попытки. Кингсли Коман едва не поразил ближний угол, вратарь снова спас. В концовке Эрик Чупо-Мотинг оказался на острие и пробил в штангу, но вне игры к тому же. «Бавария» отыгралась на 90-й минуте, когда Йозуа Киммих ударом отчаяния с 30 метров попал под перекладину - 1:1.

«Кёльн» - десятый, «Бавария» - лидирует с запасом в четыре очка.