Мюнхенская «Бавария» уволила тренера вратарей Тони Тапаловича. Об этом сообщает издание Bild.

Как уточняется в источнике, на увольнение специалиста повлияли две причины. Первая – разногласия с рулевым мюнхенцев Юлианом Нагельсманом. Вторая – повышенное внимание тренера к двум основным голкиперам клуба – Мануэлю Нойеру и Свену Ульрайху. Притом, Тапалович, как пишет издание, игнорировал более молодых голкиперов. Поговаривают, из-за конфликта с Тапаловичем в Мюнхен не хотел возвращаться Александр Нюбель.

Тапалович стал тренером вратарей «Баварии» ещё при Юппе Хайнкесе в 2011 году.

Кстати, не так давно «Бавария» приобрела у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха голкипера Янна Зоммера, швейцарец с огромным опытом игры в Бундеслиге заменит Мануэля Нойера – тот после провального чемпионата мира в Катаре покатался на лыжах и сломал ногу.