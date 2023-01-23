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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» уволила тренера вратарей

23 Января 2023 • 23:05 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
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Через 22 ч. 34 мин.

Мюнхенская «Бавария» уволила тренера вратарей Тони Тапаловича. Об этом сообщает издание Bild.

Как уточняется в источнике, на увольнение специалиста повлияли две причины. Первая – разногласия с рулевым мюнхенцев Юлианом Нагельсманом. Вторая – повышенное внимание тренера к двум основным голкиперам клуба – Мануэлю Нойеру и Свену Ульрайху. Притом, Тапалович, как пишет издание, игнорировал более молодых голкиперов. Поговаривают, из-за конфликта с Тапаловичем в Мюнхен не хотел возвращаться Александр Нюбель.

Тапалович стал тренером вратарей «Баварии» ещё при Юппе Хайнкесе в 2011 году.

Кстати, не так давно «Бавария» приобрела у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха голкипера Янна Зоммера, швейцарец с огромным опытом игры в Бундеслиге заменит Мануэля Нойера – тот после провального чемпионата мира в Катаре покатался на лыжах и сломал ногу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Тони Тапалович
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БАВАРИЯ КЁЛЬН
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