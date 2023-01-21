Зоммер: «Думаю, перед голом «РБ Лейпцига» на Киммихе нарушили правила»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал результат матча с «РБ Лейпцигом». Напомним, команда Юлиана Нагельсманна потеряла очки, сыграв вничью с «красными быками» со счётом 1:1.

«Почему я поднял руку после гола «РБ Лейпцига»? Я думал, что там действительно было нарушение правил на Киммихе. В тот момент я надеялся, что арбитр всё же зафиксирует фол и отменит гол», – цитирует 34-летнего швейцарца DAZN.

Напомним, за Зоммера «Бавария» заплатила 8 миллионов евро компенсации мёнхенгладбахской «Боруссии». Янн выступал за «жеребят» с 2014 года.

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.