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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс может сменить «Боруссию» на другой клуб Бундеслиги слухи

22 Января 2023 • 00:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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Через 15 ч. 49 мин.

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может перебраться в «РБ Лейпциг».

33-летний капитан «шмелей» пока не определился со своим будущим и не продлил контракт, истекающий через полгода, чем могут воспользоваться другие клубы. Как уже сообщалось, интерес к Ройсу проявлял «Аль-Наср». Согласно сведениям Footmercato, ссылающегося на немецкие СМИ, агент ветерана «Боруссии» также связывался с представителями «РБ Лейпцига».

Марко Ройс защищает цвета дортмундцев с 2012 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, записав на свой счёт три забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023
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