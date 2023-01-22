Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может перебраться в «РБ Лейпциг».

33-летний капитан «шмелей» пока не определился со своим будущим и не продлил контракт, истекающий через полгода, чем могут воспользоваться другие клубы. Как уже сообщалось, интерес к Ройсу проявлял «Аль-Наср». Согласно сведениям Footmercato, ссылающегося на немецкие СМИ, агент ветерана «Боруссии» также связывался с представителями «РБ Лейпцига».

Марко Ройс защищает цвета дортмундцев с 2012 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, записав на свой счёт три забитых мяча и четыре результативные передачи.