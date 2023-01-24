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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» забил 6 мячей в ворота «Шальке»

24 Января 2023 • 22:26 Комментировать
Шальке 04
1:6
РБ Лейпциг
окончен

Во вторник в чемпионате Германии стартовал последний тур первого круга. «Шальке» не смог улучшить ситуацию в таблице по итогам домашней встречи с «РБ Лейпцигом». Фаворит забил сразу четыре мяча еще до перерыва и победил в итоге со счетом 5:1. Дубль в активе Андре Силвы. Отставание «РБ Лейпцига» от лидирующей «Баварии» сократилось до трех очков.

Протокол игры  
Шальке 041:6РБ Лейпциг
  7'Андре Силва (0:1)
  15'Хенрихс Бенджамин (0:2)
  44'Андре Силва (0:3)
  45'Вернер Тимо (0:4)
(1:4) Soichiro Kozuki56'  
  

83' Ольмо Дани (1:5)

88' Поульсен Юссуф (1:6)

Шволов АлександерБруннер СедрикЁсида МаяМатричани ХеннингУронен Йере 46' (Айдин Мехмет ( 46') Soichiro Kozuki 80' (Теродде Симон ( 80') Краусс Том 45' (Дрекслер Доминик ( 45') Латца ДанниБюльтер МариусФрай Микаэль  79' 80' (Мор Тобиас ( 80') Ларссон Джордан 46' (Иван Андреас ( 46')
Запасные: Каминьски МарцинФерманн РальфКараман КенанГраймль Лео
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоХальстенберг Марсель 85' (Раум Давид ( 85') Лаймер Конрад 77' (Айдара Амаду ( 77') Шлагер Ксавер 85' (Кампль Кевин ( 85') Собослаи Доминик 71' (Форсберг Эмиль ( 71') Ольмо ДаниАндре СилваВернер Тимо 77' (Поульсен Юссуф ( 77')
Запасные: Клостерманн ЛукасБа СануссуНюланд Эрьян
24 января. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

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Шальке 04 РБ Лейпциг
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