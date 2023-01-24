«РБ Лейпциг» забил 6 мячей в ворота «Шальке»

Во вторник в чемпионате Германии стартовал последний тур первого круга. «Шальке» не смог улучшить ситуацию в таблице по итогам домашней встречи с «РБ Лейпцигом». Фаворит забил сразу четыре мяча еще до перерыва и победил в итоге со счетом 5:1. Дубль в активе Андре Силвы. Отставание «РБ Лейпцига» от лидирующей «Баварии» сократилось до трех очков.
Протокол игры
|7'Андре Силва (0:1)
|15'Хенрихс Бенджамин (0:2)
|44'Андре Силва (0:3)
|45'Вернер Тимо (0:4)
|(1:4) Soichiro Kozuki56'
83' Ольмо Дани (1:5)
88' Поульсен Юссуф (1:6)
Шволов Александер•Бруннер Седрик•Ёсида Мая•Матричани Хеннинг•Уронен Йере46' (Айдин Мехмет (46') •Soichiro Kozuki80' (Теродде Симон (80') •Краусс Том45' (Дрекслер Доминик (45') •Латца Данни•Бюльтер Мариус•Фрай Микаэль 79'80' (Мор Тобиас (80') •Ларссон Джордан46' (Иван Андреас (46')
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хальстенберг Марсель85' (Раум Давид (85') •Лаймер Конрад77' (Айдара Амаду (77') •Шлагер Ксавер85' (Кампль Кевин (85') •Собослаи Доминик71' (Форсберг Эмиль (71') •Ольмо Дани•Андре Силва•Вернер Тимо77' (Поульсен Юссуф (77')
Запасные: Клостерманн Лукас•Ба Сануссу•Нюланд Эрьян
24 января. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Бан пользователя