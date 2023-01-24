«РБ Лейпциг» забил 6 мячей в ворота «Шальке»

Во вторник в чемпионате Германии стартовал последний тур первого круга. «Шальке» не смог улучшить ситуацию в таблице по итогам домашней встречи с «РБ Лейпцигом». Фаворит забил сразу четыре мяча еще до перерыва и победил в итоге со счетом 5:1. Дубль в активе Андре Силвы. Отставание «РБ Лейпцига» от лидирующей «Баварии» сократилось до трех очков.