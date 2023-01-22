Агент Изидора: «Шальке 04»? Не думаю, что аренда возможна»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о возможном переходе игрока в «Шальке 04».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб может арендовать 22-летнего форварда у «железнодорожников» до конца текущего сезона.

«Изидор может уйти в аренду в «Шальке»? Не думаю, что аренда сейчас возможна», — приводит слова Лакруа «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне француз принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 2026 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5 миллионов евро.