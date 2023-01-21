«Шальке» установил антирекорд Бундеслиги

Немецкий клуб «Шальке 04» установил абсолютный антирекорд Бундеслиги по числу ничьих и поражений в выездных матчах. Клуб из Гельзенкирхена не может победить вне родных стен уже 36 игр в рамках этой лиги кряду.

Напомним, что сегодня продолжается 16-й тур чемпионата Германии, «Шальке» гостил во Франкфурте у местного «Айнтрахта» и проиграл – 0:3.

У гостей сегодняшнего матча, отметим, самая худшая оборона в Бундеслиге. Также команда занимает самое последнее место в чемпионате Германии, у клуба лишь девять набранных очков в 16 матчах.

В следующем туре пока что главный неудачник немецкой лиги встретится с клубом «РБ Лейпциг», поединок ожидается непростым для принимающей стороны.