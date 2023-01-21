Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» установил антирекорд Бундеслиги

21 Января 2023 • 20:08 Комментировать
Шальке 04
...
РБ Лейпциг
24.01 20:30

Немецкий клуб «Шальке 04» установил абсолютный антирекорд Бундеслиги по числу ничьих и поражений в выездных матчах. Клуб из Гельзенкирхена не может победить вне родных стен уже 36 игр в рамках этой лиги кряду.

Напомним, что сегодня продолжается 16-й тур чемпионата Германии, «Шальке» гостил во Франкфурте у местного «Айнтрахта» и проиграл – 0:3.

У гостей сегодняшнего матча, отметим, самая худшая оборона в Бундеслиге. Также команда занимает самое последнее место в чемпионате Германии, у клуба лишь девять набранных очков в 16 матчах.

В следующем туре пока что главный неудачник немецкой лиги встретится с клубом «РБ Лейпциг», поединок ожидается непростым для принимающей стороны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Айнтрахт Франкфурт Бундеслига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Хоффенхайм Хоффенхайм
3
1
2.15 3.55 3.45
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Шальке 04 Шальке 04
3
0
1.46 5.00 6.40
Видео
Окончен
Штуттгарт Штуттгарт
Майнц Майнц
1
1
2.46 3.55 2.85
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Герта Герта
3
1
2.65 3.45 2.65
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург Фрайбург
6
0
2.65 3.45 2.65
Видео
36 мин
Кёльн Кёльн
Вердер Вердер
4
0
2.39 3.60 2.90
Видео
22.01.23 в 17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Аугсбург Аугсбург
1.39 5.40 7.20
Видео
22.01.23 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Байер Л Байер Л
2.70 3.70 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
20:08 · Германия. Бундеслига
«Шальке» установил антирекорд Бундеслиги
19:44 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» и «Майнц» забили по голу
19:41 · Германия. Бундеслига
«Унион» вырвал волевую победу в матче с «Хоффенхаймом»
19:38 · Германия. Бундеслига
«Шальке» остался на самом дне, разгромно проиграв «Айнтрахту»
19:36 · Германия. Бундеслига
«Бохум» легко обыграл конкурентов из «Герты»
19:35 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» забил 6 мячей второй команде Бундеслиги
18:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» объявила о продлении контракта с Мукоко официально
17:52 · Германия. Бундеслига
​Судья дал интервью после матча «РБ Лейпциг» - «Бавария»
14:32 · Германия. Бундеслига
Мукоко сегодня должен продлить контракт с «Боруссией» Дортмунд
13:20 · Германия. Бундеслига
Лаймер скоро пройдёт медосмотр перед для летнего перехода в «Баварию»
11:45 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «Думаю, перед голом «РБ Лейпцига» на Киммихе нарушили правила»
08:07 · Германия. Бундеслига
Игрок «РБ Лейпцига»: «Мы не совсем довольны ничьей с «Баварией»
07:56 · Россия. Премьер-лига
Бердыев оценил шансы Азмуна перейти в «Сочи»
07:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» рассматривает двух нападающих на случай срыва по трансферу Кейна 1
06:54 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» подвёл итоги матча с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем