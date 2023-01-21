«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх попал на радары «Манчестер Юнайтед».

20-летний футболист знаком с Эриком тен Хагом по совместной работе в амстердамском «Аяксе». Согласно сведениям Daily Express, нидерландский специалист может запросить у руководства «Манчестер Юнайтед» покупку хавбека, если сочтёт среднюю линию своей команды недоукомплектованной.

Райан Гравенберх перебрался в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года за 18,5 млн евро. В составе мюнхенцев он провёл 17 матчей, по разу отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.