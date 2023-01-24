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«Тоттенхэм» предлагает за Порро 37 миллионов евро и своего игрока

24 Января 2023 • 11:01 Комментировать
Арока
...
Спортинг Л
1 7.90 X 4.60 2 1.43
Через 10 ч. 34 мин.

«Тоттенхэм» до конца трансферного окна намерен заполучить в команду правого защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро, права на которого до недавних пор принадлежали «Манчестер Сити». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» предлагают за футболиста 37 миллионов евро одним траншем, а также одного из своих футболистов, имя которого не сообщается.

Отметим, что «Спортинг» ранее проявлял очень упрямую позицию в переговорах с потенциальными покупателями Порро. Лиссабонский клуб настаивал на активации суммы отступных, которая составляет 45 миллионов евро.

23-летний Порро в этом сезоне отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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АРОКА СПОРТИНГ Л
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