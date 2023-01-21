Руководство «Тоттенхэма» планирует провернуть две крупные сделки ради сохранения Антонио Конте на посту главного тренера.

Итальянский специалист регулярно сетует на нехватку материала, необходимого для борьбы за места на вершине турнирной таблицы АПЛ. Будущее Конте остаётся неопределённым, поскольку он по-прежнему не ведёт переговоры со «шпорами» о продлении истекающего через полгода контракта, однако у боссов клуба есть план: согласно Team Talk, «Тоттенхэм» намерен подписать Николо Дзаньоло из «Ромы» и Педро Порро из «Спортинга», чтобы убедить рулевого остаться на следующий сезон. Стоимость потенциальных трансферов оценивается в 35 и 45 млн евро соответственно.