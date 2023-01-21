Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» надеется подписать двух дорогостоящих новичков, чтобы убедить Конте остаться слухи

21 Января 2023 • 23:55 Комментировать
Специя
...
Рома
1 4.50 X 3.55 2 1.82
Через 19 ч. 47 мин.

Руководство «Тоттенхэма» планирует провернуть две крупные сделки ради сохранения Антонио Конте на посту главного тренера.

Итальянский специалист регулярно сетует на нехватку материала, необходимого для борьбы за места на вершине турнирной таблицы АПЛ. Будущее Конте остаётся неопределённым, поскольку он по-прежнему не ведёт переговоры со «шпорами» о продлении истекающего через полгода контракта, однако у боссов клуба есть план: согласно Team Talk, «Тоттенхэм» намерен подписать Николо Дзаньоло из «Ромы» и Педро Порро из «Спортинга», чтобы убедить рулевого остаться на следующий сезон. Стоимость потенциальных трансферов оценивается в 35 и 45 млн евро соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Антонио Конте Педро Порро Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
2
0
1.77 3.75 4.80
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
2
2
3.05 3.45 2.37
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла Астон Вилла
0
1
2.65 3.55 2.65
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
2.37 3.35 3.15
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
3.95 3.40 2.03
Видео
22.01.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.18 7.80 15.00
Видео
22.01.23 в 17:00
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
2.45 3.65 2.80
Видео
22.01.23 в 19:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
00:02 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта прокомментировал отметку в 500 матчей за «Челси»
21 Января
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется подписать двух дорогостоящих новичков, чтобы убедить Конте остаться слухи
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Баварии»
23:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: «К сожалению, у «МЮ» в хорошей форме не только Рэшфорд»
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» установили уникальный рекорд АПЛ в очных матчах
23:16 · Англия. Премьер-лига
Артета надеется, что Троссар поможет «канонирам» в матче с «МЮ» 1
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выдал рекордную для себя беспроигрышную серию в АПЛ
22:24 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» выстоял под атаками «Ньюкасла»
22:13 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предложит Гарначо рекордный по длительности контракт
22:03 · Англия. Премьер-лига
Влахович одобряет переход в топ-клуб АПЛ 2 слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал очередную победу «Астон Виллы» 1
21:54 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард выиграл менее 24% матчей у руля «Эвертона» в АПЛ
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» побил исторический антирекорд
21:30 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Эвертона» ответил на вопрос о возможной отставке Лэмпарда
21:25 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард назвал способ, который поможет «Эвертону» выйти из кризиса
Все новости
Рекомендуем