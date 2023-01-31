«Атлетико» договорился об аренде защитника «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, стороны достигли соглашения по аренде 31-летнего футболиста.

Напомним, Доэрти перешёл в «Тоттенхэм» летом 2020 года из «Вулверхэмптона». В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шпор» 16 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирландии в 12 миллионов евро.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетико» набрал 34 очка и расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. От лидирующей «Барселоны» «матрасники» отстают на 13 баллов.