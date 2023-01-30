Известна причина ссоры Канселу и Гвардиолы

Жоау Канселу близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Баварию», что стало возможным из-за конфликта португальца с Хосепом Гвардиолой.

По информации журналиста Майка Кигана, игрок гневно отреагировал на отсутствие в стартовом составе «горожан» на встречу Кубка Англии против «Арсенала», которая состоялась в пятницу. Ранее сообщалось о недовольстве португальца относительно игровой практики, что побудило боссов чемпионов Англии принять предложение от другого клуба.

Напомним, что «Бавария» планирует аренду 28-летнего Канселу до конца нынешнего сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость португальца именно в эту сумму. В текущей кампании защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, забив два мяча при пяти ассистах.