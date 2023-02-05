Родри: «Холанн – наше оружие для запугивания соперников»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мыслями о нападающем своей команды Эрлинге Холанне.

22-летний норвежец забил 25 голов, проведя всего 19 матчей в Английской премьер-лиге.

«Мы чувствуем, что в лице Эрлинга у нас есть оружие для запугивания соперников. Конечно, с ним мы стали играть иначе – раньше у нас не было такого оружия, а теперь мы отталкиваемся от этого.

Присутствие Холанна на поле – это гарантия голов. Думаю, он может стабильно забивать больше одного мяча в среднем за игру. Он и Кейн – два величайших нападающих Премьер-лиги прямо сейчас. Гарри – тоже выдающийся игрок», – цитируют английские СМИ испанца, высказавшегося в преддверии матча против «Тоттенхэма», который пройдёт 5 февраля.