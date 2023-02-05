​Сунесс: «Статистика Кейна станет главным его футбольным наследием»

Грэм Сунесс, известный шотландский специалист, прокомментировал новый рекорд Гарри Кейна, который стал самым результативным футболистом в истории «Тоттенхэма». Он удивлен этим - еще несколько лет назад Сунесс считал, что Кейн не станет бомбардиром.

- Я думаю, эта статистика показывает, что станет главным наследием Кейна. И он действительно уже близок к другим выдающимся бомбардирам. Я думал, что никто не сможет побить рекорд Алана Ширера, но теперь я сомневаюсь в том, что это не случится. Несколько лет назад сам Гарри сравнивал себя с игроком типа Гленна Ходдла, и тогда я не думал, что он вырастет в столь выдающегося нападающего, - цитирует слова Сунесса BBC Sport.