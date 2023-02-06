Холанн ни разу не пробил по воротам - впервые за всё время пребывания в «Манчестер Сити»

Английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал автором единственного мяча в матче против «Манчестер Сити», он побил рекорд своего клуба, а вот лидер атак «Манчестер Сити» «отметился» противоположным «достижением» - он ни разу не пробил по воротам за весь матч, и такое случилось с ним впервые в бытность игроком «Манчестер Сити».

Также Холанн ни разу не сумел прикоснуться к мячу в штрафной площади соперника, но это все-таки не является абсолютной премьерой, так как такой матч у него уже был в октябре прошлого года в рамках Лиги чемпионов - против своего бывшего клуба, дортмундской «Боруссии».