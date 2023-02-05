​«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» озвучили составы на очную битву

В главном матче двадцать второго тура Английской премьер-лиги в воскресенье вечером будут играть «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сейчас находится на больничном после операции из-за холецистита. При этом наверняка стартовый состав «шпор» с ним согласовывался. Он будет выглядеть так: Льорис, Дайер, Ромеро, Дэвис, Эмерсон, Перишич, Хёйбьерг, Бентанкур, Кулушевски, Сон, Кейн.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, включил в основной состав таких исполнителей: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Родри, Льюис, Бернарду Силва, Грилиш, Марез, Альварес, Холанн.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.