Кейн прокомментировал свой рекорд по голам за «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о своём достижении.

Гол в ворота «Манчестер Сити» (1:0) стал форварда 267-м в цветах «Тоттенхэма» – новый клубный рекорд. Также Кейн достиг отметки в 200 забитых мячей в рамках Премьер-лиги.

«Это потрясающее чувство. Когда я начинал играть, даже не представлял, что значит забить 200 голов в Премьер-лиге. Впереди у меня ещё несколько лет, и, надеюсь, я добьюсь большего. Стать лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» – это нечто. Особенный момент для меня», – цитирует BBC лидера «шпор», занимающего вторую строчку в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша АПЛ с 17 мячами.