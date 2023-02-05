Кулушевски: «Тоттенхэм» постарается обыграть «Манчестер Сити» ради Конте»

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Как сообщают английские СМИ, главный тренер «шпор» Антонио Конте не сможет присутствовать на игре – специалист продолжает реабилитацию после операции.

«Он будет самым счастливым человеком на планете, если мы победим без него в этом матче. Мы многим ему обязаны, и наша задача – делать то, чему он нас обучил, даже когда его нет рядом.

Выходя на поле, мы выполняем свои профессиональные обязанности, но мы также люди, у нас есть чувства. Конте – сильный человек. Он не жалуется на свои проблемы, даже когда ему непросто», – цитирует MEN Sport шведского игрока.