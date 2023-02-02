Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Паратичи: «У «Тоттенхэма» была возможность подписать Данджуму в июне»

02 Февраля 2023 • 12:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи признался, что его клуб мог подписать нападающего Арно Данджуму ещё в июне 2022 года. Напомним, нидерландец лишь в январе перебрался в команду Антонио Конте, хотя до этого был очень близок к переходу в «Эвертон».

«У «Тоттенхэма» была возможность подписать Данджуму в июне, но сделку так и не удалось заключить. Мы верим в игрока и надеемся, он сможет проявить себя в эти 5 месяцев. Данджума всегда был интересен топ-клубам», – цитирует Паратичи журналист Фабрицио Романо.

Данджума уже успел отметиться голом в ворота «Престона» в Кубке Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фабио Паратичи Арно Данджума
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
13:18 · Англия. Премьер-лига
Салах может перебраться в «ПСЖ»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин назвал звёздных игроков, уход которых позитивно отразился на «МЮ»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Энцо Фернандес привнесёт в «Челси» менталитет победителя»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Фирмино в шаге от продления контракта с «Ливерпулем»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Паратичи: «У «Тоттенхэма» была возможность подписать Данджуму в июне»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Паратичи: «Мы хотели подписать Порро в «Тоттенхэм» ещё летом»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Челси» Терри - «Арсеналу»: «Я выиграл в гольфе больше трофеев, чем вы за 20 лет» 2
11:16 · Англия. Премьер-лига
Родители Беллингема не советуют сыну переходить в «Реал»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои может перебраться в «Арсенал»
10:12 · Англия. Премьер-лига
У Зиеша появился новый вариант после срыва трансфера в «ПСЖ»
09:41 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о возвращении Санчо
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел подписать одного из лидеров «Интера» 2
08:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «МЮ»: «Зинченко - один из лучших игроков АПЛ» 1
05:20 · Англия. Кубок лиги
Бруну Фернандеш: «У нас есть шанс»
05:11 · Англия. Кубок лиги
Шоу: «Надо побеждать и в финале, иначе нет смысла»
Все новости
Рекомендуем