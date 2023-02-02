Паратичи: «У «Тоттенхэма» была возможность подписать Данджуму в июне»

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи признался, что его клуб мог подписать нападающего Арно Данджуму ещё в июне 2022 года. Напомним, нидерландец лишь в январе перебрался в команду Антонио Конте, хотя до этого был очень близок к переходу в «Эвертон».

«У «Тоттенхэма» была возможность подписать Данджуму в июне, но сделку так и не удалось заключить. Мы верим в игрока и надеемся, он сможет проявить себя в эти 5 месяцев. Данджума всегда был интересен топ-клубам», – цитирует Паратичи журналист Фабрицио Романо.

Данджума уже успел отметиться голом в ворота «Престона» в Кубке Англии.