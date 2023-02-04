«Тоттенхэму» интересны два игрока «Атлетико»

Два футболиста мадридского «Атлетико» следующим летом могут продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от Marca, лондонский «Тоттенхэм» нацелился на голкипера Яна Облака и полузащитника Янника Карраско.

Напомним, Карраско в последнее время был тесно связан с переходом в «Барселону», но ещё неизвестно, смогут ли «сине-гранатовые» провернуть трансфер из-за своих финансовых проблем. «Тоттенхэм» будет готов удовлетворить требования «Атлетико» по Яннику. Также «шпоры» хотели бы заполучить 30-летнего Облака, однако у словена действует контракт до 2028 года с «матрасниками».

Нынешний первый номер «Тоттенхэма» Уго Льорис имеет контракт до 2024 года. Французу сейчас 36 лет.