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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство после поражения от «Тоттенхэма»

05 Февраля 2023 • 23:08 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в Английской премьер-лиге.

«Горожане» имели возможность сократить отставание от лидирующего «Арсенала», потерпевшего первое за долгое время поражение (0:1 от «Эвертона»), но уступили «Тоттенхэму» – 0:1. «Канониры» по-прежнему возглавляют таблицу с отрывом в пять очков, имея матч в запасе.

«Чемпионская гонка? Сейчас мы не в том положении, чтобы рассуждать о борьбе за золото», – ответил в интервью Sky Sports испанский тренер.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет в родных стенах «Астон Виллу».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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