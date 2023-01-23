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«Манчестер Сити» усилился 20-летним аргентинским полузащитником официально

23 Января 2023 • 21:28 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
05.02 19:30

Английский клуб «Манчестер Сити» посредством своих официальных ресурсов объявил о переходе 20-летнего аргентинского хавбека Максимо Перроне. Прошлым его клубом был аргентинский «Велес Сарсфилд». Контракт с молодым игроком заключён на пять с половиной лет.

На счету Перроне в прошедшем сезоне 33 матча, в которых он трижды забил и сделал два ассиста.

Перроне родился в Буэнос-Айресе в 2003 году, является воспитанником столичного футбольного клуба «Велес Сарсфилд», также хавбек был заигран за сборные Аргентины до 16 и 20 лет.

«Манчестер Сити» занимает вторую позицию в текущем сезоне АПЛ, отставая от «Арсенала» на пять очков. Ходят слухи, что стан «горожан» в конце сезона покинет полузащитник Илкай Гюндоган.

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Евро-Футбол.Ру,
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