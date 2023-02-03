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Гвардиола: «Не могу сказать ничего плохого про Канселу»

03 Февраля 2023 • 16:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
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05.02 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола постарался вновь объяснить уход Жоау Канселу в зимнее трансферное окно. Напомним, 28-летний португалец присоединился к мюнхенской «Баварии» на правах аренды до конца сезона. У команды Юлиана Нагельсманна есть опция выкупа игрока за 70 миллионов евро.

«Жоау хотел играть каждый матч, каждую минуту, что мы не могли ему гарантировать. Ему нужно играть, чтобы быть счастливым. Надеюсь, он сможет достичь своей цели в «Баварии». Я не знаю, что произойдёт с Канселу в следующем сезоне. Не могу сказать ничего плохого про Жоау, особенно про его страсть, навыки и рабочую этику», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жоау Канселу
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