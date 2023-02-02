Паратичи: «Мы хотели подписать Порро в «Тоттенхэм» ещё летом»

Спортивный директор лондонского «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал трансфер правого защитника Педро Порро, который перебрался в команду за 45 миллионов евро из лиссабонского «Спортинга».

«Мы хотели подписать Порро в «Тоттенхэм» ещё летом, это взрывной футболист. Иногда тебе приходится вести переговоры до самого конца. Удоги? Мы следим за ним каждый матч. Думаю, он будет готов к «Тоттенхэму» в следующем сезоне», – цитирует Паратичи журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Порро ранее числился в другом клубе из Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити».