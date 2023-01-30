«Севилья» официально подтвердила аренду вингера «Тоттенхэма» Брайана Хиля.

О переходе 21-летнего игрока сообщила пресс-служба испанского клуба. Сделка рассчитана до конца сезона 2022/23 и не предусматривает возможность выкупа.

В 2021 году «Тоттенхэм» купил Брайана Хиля у всё той же «Севильи» за 25 млн евро. Испанец не смог зарекомендовать себя в основном составе «шпор», поэтому в прошлом году уже отправлялся в аренду в «Валенсию».

В текущей кампании в активе Хиля одна результативная передача в 11 поединках за лондонцев во всех соревнованиях. Действующий контракт молодого вингера рассчитан до лета 2026 года.