Гвардиола: «Я отказался от игрока на замену Канселу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что отказался от игрока на замену Жоау Канселу. Напомним, португальский фуллбек на днях перебрался в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона. Команда Юлиана Нагельсманна летом может выкупить игрока за 70 миллионов евро.

«Я отказался от игрока на замену Канселу. Обсуждение шло около трёх минут. Я спросил у руководства, есть ли у них какие-то варианты. Потом мы пришли к выводу, что покупать никого не стоит. Лучше остаться до конца сезона с тем, что есть, чем платить сумасшедшие деньги в последний день трансферного окна», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.