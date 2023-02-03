Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс выбыл из строя на три недели из-за травмы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола. При этом наставник отметил, что сроки восстановления могут затянуться до одного месяца.

Таким образом, Стоунс пропустит важные матчи своей команды в Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма» и «Арсенала», который в данный момент лидирует в чемпионской гонке, опережая «горожан» на 5 очков с одной игрой в запасе. Также англичанин не сыграет в первом матче с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Стоунс в нынешнем сезоне отметился двумя результативными передачами за «Манчестер Сити» в четырнадцати матчах чемпионата Англии.